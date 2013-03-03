معرض لصور صحافية تاريخية يوثق الذاكرة الوطنية السعودية

دشّن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، معرض وملتقى "الصور التاريخية في الصحافة السعودية" الذي تنظمه مؤسسة التراث الخيرية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وعدد من الهيئات العامة الثقافية في مقرّ مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.



ويشمل المعرض صوراً تاريخية نُشرت في عدة صحف محلية.

وفي هذا السياق شرح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، الذي تجول في المعرض، قائلاً إن فكرة هذا الملتقى جاءت إدراكاً من مؤسسة التراث الخيرية بأهمية توثيق ذاكرة الوطن التاريخية من خلال تلك الصور.



وأكد أن حكومة المملكة تهتم بالشأنين التراثي والتاريخي وما يحملانه من مفاهيم تغوص في عمق التاريخ الوطني، حسب تعبيره.



ومن جانبه حاور الأمير سلمان رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين المشاركين في المعرض حول قضايا إعلامية وطنية، وشدد على أهمية التركيز على الدور التوعوي التثقيفي للإعلام وأهمية تكثيف القضايا التي تهدف إلى معاضدة الجهود الحكومية في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

