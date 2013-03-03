"الروائح الكريهة" تفضح مصنعاً للخمور في فيلا بالخُبر

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخُبر أمس الأول، 9 وافدين آسيويين يديرون مصنعاً للخمور في إحدى الفلل في مدينة الخُبر، بالتنسيق مع الشرطة، وتم ضبط 10 آلاف عبوة، و150 برميلاً تتسع لـ37 ألف لتر من الخمور.



وبحسب صحيفة "الشرق" السعودية قال مصدر أمني إن أحد الجيران الملاصقين للفيلا أبلغ عن انبعاث روائح كريهة من داخل الفيلا بحي المنتزه في مدينة الخُبر، بالإضافة إلى حركة مشبوهة لسيارة من نوع "سوبر بان" تم تظليلها بالكامل تخرج من الفيلا يومياً، وعليه تم إحكام الدهم بعد التأكد من الوضع القائم في الداخل.



وأوضح أن عملية الدهم استغرقت حوالي الساعة، كما تم ضبط الأدوات التي تُستخدم في صناعة الخمور، والتي تم إتلافها في الموقع، وتفريغ البراميل من الخمور وأحيل الآسيويون التسعة إلى شرطة الخُبر.