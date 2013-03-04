إعفاء مدير مركز رعاية المعاقين في الخرج

أعفى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مدير مركز رعاية المعاقين في الخرج، خالد الشيحان، من إدارة المركز، ووجه بإحالة مراقبي الفترات في المركز إلى التحقيق، ممَن ثبت عدم وجودهم على رأس العمل في الأوقات المكلفين بالعمل فيها.

كما وجّه الوزير بالحسم على الشركة المشغلة لإهمال بعض منسوبيها أداء عملهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق".

صرح بذلك الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي، مبيناً أن هذا القرار العاجل يأتي على خلفية قصورٍ وإهمال إداري سُجِّل على إدارة المركز في فترات مختلفة.

وأبان الثبيتي، أن توجيهات الوزير تؤكد أن الوزارة لن تتسامح مع أي متهاون أو متقاعس أو مفرّط في أداء عمله.

من جانبه أوضح المدير المُقال لمركز رعاية المعاقين في الخرج خالد الشيحان أن القرار كان مفاجئاً، وقال من المفترض أن تُحاسب الوزارة المدير المناوب، لأنه المسؤول عن مراقبيه في الفترة التي يعمل بها. وقال "لقد لمسنا تقصيراً من الشركة المشغلة للمركز، وقمنا بمحاسبتها".