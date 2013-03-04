الشؤون الاجتماعية تبدأ بتأمين الأجهزة للمعاقين مجاناً

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، عن البدء في تطبيق آلية تأمين الأجهزة المتخصصة للأشخاص المعوقين مجاناً، وصرفها عبر مراكز التأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة من خلال توفير المبالغ اللازمة تحقيقاً لراحة المواطنين وتيسيراً لمعاملاتهم وسرعة في إنهاء إجراءاتهم وفقاً لصحيفة "الحياة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد الثبيتي في بيان أمس، أن الوزارة تقوم بتأمين الأجهزة المتخصصة مجاناً للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها مثل الأجهزة الطبية من كراسي وأسرّة ورافعات وسماعات وغيرها من الأجهزة التي تساعدهم وتسهّل لهم أمور حياتهم وقضاء حاجاتهم الأسرية والعملية بأقل قدر ممكن من المشقة والعناء.

وذكر أن الوزارة مع بداية هذا العام تبنّت آلية جديدة لتسريع عملية التأمين والصرف لهذه الحالات، رغبة في اختصار الإجراءات، من خلال توفير المبالغ اللازمة في مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ودعمها بالمزيد من اختصاصي السماعات من جهات متخصصة عدة، التي ستعمل على استكمال إجراءات الكشف والتأمين مباشرة.

وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في المزيد من سرعة إنهاء الإجراءات، وستحقق راحة المواطنين وستكفيهم عناء السفر ومشقته.

وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير هذه الأجهزة المعينة لجميع الحالات في مختلف مناطق المملكة، قريباً من سكنهم وإقامتهم تسهيلاً لهم وتوفيراً للجهد، أما في ما يتعلق بالسماعات الطبية ذات المواصفات العالية التي تصرف لحالات معينة بحسب حاجتهم لها، فإنها لا تتوافر في كل المناطق لعدم وجود وكلاء الشركات التي تؤمنها، وبالتالي تستلزم وقتاً أطول لتوفيرها والتأكد من مناسبتها لهم بعد تأمينها.