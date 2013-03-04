غياب "حارس مدرسة" يكدس الطالبات خارجها 40 دقيقة

أدى غياب حارس مدرسة للبنات بحي العزيزية في محافظة خميس مشيط، إلى تكدس الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور أمام بوابة المدرسة الابتدائية التاسعة أمس لمدة وصلت 40 دقيقة.



ووفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية قال عدد من أولياء الأمور إن المدرسة تُعاني من عدم وجود حارس منذ الانتقال إليها منذ عامين، مبينين أن المدرسة تعتمد على فاعل خير يقوم مقام الحارس تبرعاً منه، حيث إن مفاتيح المدرسة معه، ويقوم كل يوم بفتح أبواب المدرسة للطالبات، لكنه لم يأتِ أمس، ما أدى إلى تكدس الطالبات ومنسوبات المدرسة أمام أبوابها، حتى ذهب أحد الأشخاص إليه وجلب المفاتيح، وتم فتح الأبواب ودخول المدرسة، في ظل تدافع الطالبات وضيق باب الدخول الوحيد.



أوضح مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة خميس مشيط، مسفر حسين، أن الإدارة لم توحّد وتُضم حتى الآن، وطلب التواصل مع مديرة مكتب التربية والتعليم للبنات في المحافظة.



فيما اكتفت مديرة مكتب التربية والتعليم للبنات في محافظة خميس مشيط منى الغامدي، بالقول إنه سيتم إرسال حارس إلى المدرسة.