مكة: الأسد الصغير قد يكون مخطوفاً وليس هارباً

عاش أهالي حي العوالي بمكة المكرمة فصول يوم كامل وهم يترقبون سماع خبر سار حول قبض الجهات المعنية على شبل هارب، حتى جاءت التطمينات الأولية من الجهات الأمنية السعودية بعد بحث مكثف وتمشيط لشوارع مكة، تقول إنهم توصلوا إلى خيوط القضية وتحول البلاغ من حادثة هروب إلى سرقة.

وقد تابعت "العربية" خيوط قضية الهروب التي باتت معالمها واضحة من خلال مصادرنا الخاصة.

وتحوم الشبهات حول سرقة هذا الشبل البالغ من العمر أربعة أشهر، وتشير مصادر "العربية" إلى أن الشبل أليف ومحددة أظافره، ومدرمة أسنانه، ولا يشكل خطراً على الآخرين.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي في شرطة العاصمة المقدسة، المقدم عبدالمحسن الميمان، لـ"العربية"، أن التحقيقات في هروب هذا الشبل لا تزال جارية.

وتشير المصادر الأولى لـ"العربية" إلى أن الشبل يعود لملكية رجل أعمال وهو من النوع الأليف، حيث لم يجده مربيه عندما تفقّده في القفص، ما دفع وكيل رجل الأعمال لتقديم بلاغ رسمي في قسم شرطة العزيزية، وخلال البحث والتحري أشارت الأدلة الأولية للحادثة إلى أنها حادثة سرقة وليست هروباً.

كما أشار المصدر إلى أن مالك هذا الشبل جلبه من خارج المملكة، ويحمل شهادة ميلاد ونوع السلالة التي يندرج منها، وقد كلفه قرابة 50 ألف ريال سعودي. وأردف المصدر أن صاحبه يعتني به كثيراً، من حيث تقليم وتحديد أظافره، ولا يمكن أن يؤذي أحداً.

سكان حي العوالي: سلامتنا أولى وقد تباينت آراء وخوف وقلق كثير من الناس من خلال المواقع الاجتماعية، فكانت آراء قراء "العربية.نت" لا تختلف عنها كثيراً، حيث تساءل أحد سكان الحي يسمي نفسه تركي عقل، بقوله: "لم نتوقع يوماً أنه يسكن معنا حيوانات مفترسة تهدد مضجعنا"، مستغرباً "كيف سمح لمثل هؤلاء الهواة أن يربوا مثل هذه الحيوانات داخل منازلهم في حي مملوء بالسكان".

كما وافقه الرأي محمد خيري حول القلق الذي ظل يلازمه طوال ذلك اليوم، وقد عاشه كثير من أقاربه، محذراً من تكرار مثل هذه الحادثة، كما دعا الجهات الأمنية لاتخاذ إجراء رسمي بسبب ما تسبب فيه الشبل من رعب وخوف لأهالي الحي.

وبدوره تحدث لـ"العربية.نت" عمدة حي العوالي الشرقية، تركي السحيم الصمان، قائلاً: "نحن نستغرب حدوث مثل هذه الظاهرة الذي يتكرر مشهدها يومياً. هناك من يربي قردة، وآخرون يربون قططاً وكلاباً بوليسية، ويتجولون بها في أرجاء الحي، لكن مثل هذا الهاوي الذي وصل به الأمر إلى تربية حيوانات مفترسة، فأعتقد أن الأمر مرفوض ومتروك للجهات المختصة للبت فيه، واستئصال هذه الظواهر حتى لا تشكل رعباً لأهالي الحي"، مشيراً إلى أنه تلقى سيلاً من الاتصالات مستفسرة حول القبض على الشبل من عدمه.

كما أوضح المتحدث الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة، عثمان أبو بكر مالي، لـ"العربية.نت" حول الإجراءات المتخذة من قبل الأمانة في مثل هذه الحالات، بقوله: "لم نكن لنعلم لولا فتح بلاغ بالشرطة من صاحب هذا الشبل، وأمانة مكة دورها متابعة ما يوجد خارج المنازل، وهي تقوم بمصادرة كل الحظائر في الشوارع، لطيور أليفة أو دجاج وأغنام، حرصاً على صحة أهالي الأحياء، فكيف لنا بشبل ربما يشكل خطورة مع تقدم سنه، ولهذا ينبغي إخراجه من الحي".

والجدير بالذكر أن أحد الهواة، وهو صاحب الشبل، ويسمى "أحمد بن سامي المنيعي"، قد فتح بلاغاً في شرطة العزيزية يشير فيه إلى أن أسده قد هرب، في وقت استطاعت الجهات الأمنية من خلال تقصي الحقائق والبحث أن تقلب الحقائق وتتبين أن القضية سرقة، والعمل جارٍ للقبض على السارق.