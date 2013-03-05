السديس يبحث كيفية تطوير النظام الصوتي بالمسجد الحرام

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس بمكتبه مع مدير إدارة التشغيل بالمسجد الحرام محمد الجابري، والمشرف العام على كرسي المعلم محمد بن لادن لتقنيات التشغيل والصيانة، وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور وسيم بن أسعد أُرفلي، إمكانية تطوير النظام الصوتي بالمسجد الحرام.



وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون التقني بين كل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكرسي المعلم محمد بن لادن، بحسب ما ذكرت "المدينة".



وجرى استعراض لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تطوير لتقنيات التشغيل والصيانة ومعايرة وتطوير أداء النظام الصوتي لبعض أجزاء المسجد الحرام، من خلال تطوير وتحسين العمل في أنظمة التشغيل والصيانة للأنظمة الصوتية، بما في ذلك إدخال تقنية النانو (التقنية المتناهية في الصغر) لتطوير مواد ذكية لقياس معايير البيئة الصوتية، ومعايير أخرى لها علاقة بمنظومة التشغيل والتحكم بالمسجد الحرام.