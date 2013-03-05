الشؤون الاجتماعية تعتمد الزيارات المفاجئة لمراكز الإيواء

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية جدوى توجهها الأخير لتنفيذ الزيارات المفاجئة إلى جميع مراكز الإيواء لرصد أي تقصير في الخدمات المقدمة، مؤكدة على لسان وزيرها يوسف العثيمين أنها لن تتوان في معاقبة "كل من يقصر في عمله".

وكانت آخر الزيارات المفاجئة تلك التي نفذها أحد مفتشي الوزارة في الخامسة فجرا على مركز تأهيل المعاقين بمحافظة الخرج، وكانت سبباً في إعفاء مدير المركز بعد رصد مخالفات عدة وإهمال.

وشملت أبرز المخالفات عدم وجود مراقبي المركز في مقر عملهم، مما دفع وزير الشؤون الاجتماعية إلى إصدار قرار بإعفاء مدير المركز وإحالة المراقبين إلى التحقيق، فيما تم تغريم الشركة المشغلة للمركز، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وقال العثيمين الذي كان في زيارة لمنطقة جازان: "الإعلام شريك استراتيجي للجهات الحكومية، لاسيما الخدماتية منها، ويجب أن نفيد الإعلام، كما أن على الإعلام أن يفيدنا. سنطلعكم على جهود الدولة وما تقدمه بكل صدق وشفافية، وعليكم عملية التقييم والنظر فيما يقدم من خدمات". واعتبر أنه "ليس من المعقول أن تحجب المعلومة عن الإعلام".

