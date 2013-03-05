العاهل السعودي بصحة جيدة ويقوم بجولة في روضة خريم



قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجولة في روضة خريم ومحمية الحياة الفطرية فيها.

وبدا الملك في صحة جيدة ورافقه في الجولة وفد كبير من الشخصيات، من بينهم الأمير فيصل بن محمد، ووزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدلله بن محمد.

وتقع روضة خريم ضمن نطاق محافظة رماح، وبها محمية طبيعية، تزدهر في فصل الربيع.

والروضة تقع في الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، وتصب فيها أودية كبيرة مثل خويش، وثيلان، والثمامة، وفيها أشجار سدر، وطلح كثيرة وخزامى. ويقصدها كثير من المواطنين لكونها منطقة سياحية طبيعية، تحتوي على خزانات كبيرة لمياه السيول.

