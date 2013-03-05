القبض على 176 شخصا بينهم 15 امرأة بعد أحداث شغب في بريدة

ألقت شرطة منطقة القصيم فجر أمس القبض على 176 شخصاً بينهم 15 امرأة، بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من 12 ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء بمدينة بريدة، في منطقة القصيم.



وتمّ القبض على المتهمين لمحاولتهم تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة.



وبيَّن الناطق الإعلامي بشرطة القصيم في تصريح لـ (واس) أنه ستتم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مشيراً إلى أنه تجري محاولات لتسليم ستة أطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم.



وأكد الناطق أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكافة أنواعها، وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.

