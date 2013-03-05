جمارك السعودية تحبط تهريب مواد بترولية من ميناء جدة الإسلامي



أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي مؤخراً محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة، عبر حاويات بلغ عددها (135) حاوية.



وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، محمد بن عبدالله الدخيل، أن هذه الحاويات مُصرّح لها بأنها (حبيبات بولي إيثلين وراتنجات بلاستيكية)، وتم الاشتباه بها وعند الكشف عليها وفحصها اتضح أنها عبارة عن مواد بترولية (ديزل) بنسبة (100%).



ووفقاً لتصريح مدير الجمارك فإن الكمية المضبوطة تقدر بحوالي 4 ملايين لتر، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



يذكر أن الإجراءات التنفيذية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأ العمل بها مؤخرا بعد أن أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية في عام 2008 م.

