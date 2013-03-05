حرس الحدود يحبط تهريب 18 قذيفة RBG وهاون وآلاف الذخائر الحية

شف الناطق الإعلامي لقوات حرس الحدود العميد البحري، محمد الغامدي، أن دوريات حرس الحدود البرية والبحرية أحبطت تهريب 16 قذيفة RBG وقذيفتي هاون و198256 طلقة ذخيرة حية وقنبلة و3 أسلاك تفجير و2475 قطعة من الأسلحة المتنوعة إلى داخل السعودية.

وكشفت الإحصائية التي أعلنتها المديرية العامة لحرس الحدود لعام 1433 عن القبض على (338637) متسللا، بالإضافة إلى (4986) من المهربين و(28499.54) كجم من الحشيش و(753693) حبة مخدرة و(2955101) كجم من القات و(70) طنا من الألعاب النارية. وأما بالنسبة للجانب البحري فقد تم إنقاذ (260) شخصاً من الغرق في شواطئ السعودية.

وكنتيجة لهذا تعرضت دوريات حرس الحدود خلال العام الماضي إلى 143 حادث إطلاق نار، خلفت وراءها 3 شهداء إضافة إلى 10 إصابات.

وأوضح العميد البحري محمد الغامدي في تصريح صحافي أن هذه الإحصائية تمثل مختلف مناطق حرس الحدود التسعة بقطاعاتها ومراكزها المنتشرة على حدود السعودية الشاسعة البرية والبحرية.

ومن جانبه قال مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم السواط: "هناك جهود تبذل من رجال حرس الحدود في ظل الدعم والتوجيه الذي يتلقاه الجهاز في استحداث الأساليب الإلكترونية الحديثة التي من شأنها المساعدة في ضبط الشريط الحدودي للسعودية ومن ضمنها الكاميرات الحرارية العالية الجودة الليلية والنهارية والمتحركة والثابتة وكاميرات رقمية حديثة إضافة إلى أبراج المراقبة الأمنية وسيارات المراقبة المجهزة بأحدث التجهيزات الحديثة".

ويتابع "إضافة للخطط الجديدة التي طبقت في العمل الميداني وهي خطط دقيقة من شأنها محاولة السيطرة على الدخول والخروج عبر الحدود الشاسعة والتي يطبقها رجال حرس الحدود بكل اقتدار وأمانة وتضحية لمنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا ومقدراته".