حرس الحدود يضبط 1000 متسلل يحاولون دخول السعودية يومياً

كشف الناطق الاعلامي باسم حرس الحدود السعودي عن احصائية لحرس الحدود تفيد بإلقاء القبض، خلال الثلاث اشهر المنصرمة، على 79 الف متسلل على الحدود الجنوبية، أي بمعدل 1000 متسلل في اليوم الواحد.

وأكد العميد محمد سعد الغامدي لقناة "العربية" ارتفاع اعداد المتسللين مقارنة بالأعوام الماضية، وعزا ذلك الى الظروف الأمنية والاقتصادية للبلاد المجاورة للمملكة، خاصةً على الحدود الجنوبية.

وأضاف ان اغلب المتسللين يبحثون عن فرص معيشية في السعودية نظراً لازدهار اقتصادها، مضيفاً ان عدد قليل من المتسللين يحاول تهريب مواد ما، وفي هذه الحالة يتم تصنيفه على انهه "مهرب" وليس "متسلل".

ضبط مخدرات وأسلحةوشرح الغامدي ان تداخل القرى وصلات القربة بين العائلات يسهل عمليات التسلل من الحدود الجنوبية، بالإضافة الى وجد اشخاص سعوديون يساعدون من يرغب بدخول المملكة خلسة. ونبه في هذا السياق الى الخطورة هذا الأمر على الأمن والاقتصاد وحتى الصحة العامة في السعودية.

واخيراً أوضح الغامدي ان حرس الحدود يدخل اسبوعياً باشتباكات مسلحة مع بعض المتسللين، مثنياً على تفاني الجنود ومؤكداً ان هذه الهيئة تملك كادر بشري مهم وتقنيات عالية. وكشف عن وجود مشاريع لوزارة الداخلية ستحد من تدفق المتسللين.

وكانت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية قد أعلنت أن دورياتها تمكنت من القبض على أكثر من 383 ألف متسلل بالإضافة الى 4986 مهرب في العام المنصرم.

وأضافت المديرية أنه تمت مصادرة أكثر من 28 ألف كيلوغرام من حشيشة الكيف في العام الماضي، إضافة إلى ما يزيد عن 753 ألف حبة مخدرة وأكثر من مليوني كيلوغرام من القات.

وشملت ضبطيات المديرية أيضاً أسلحة منوعة وقذائف آر بي جي وذخائر حية كانت في طريقها إلى داخل الأراضي السعودية.