د.البكر: السعودية ثالثاً في الكسل والسمنة على مستوى العالم

أكد الدكتور وليد البكر، المشرف العام على حملة "اخسر وزنك لتكسب صحتك"، أن المملكة ثالث دول العالم في قلة الحركة والكسل، وأن السعودية تقبع ثالثاً في نسبة السمنة على مستوى العالم، فيما تتجاوز نسبة سكان المملكة المصابين بالسمنة 40%.



وأكد الدكتور البكر استشاري الغدد الصماء والأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر في حديث لصحيفة "الرياض" أن المملكة ثالث دول العالم في قلة الحركة والكسل قبل مالطا وسوازيلاند وأن كلاً من الكويت وأمريكا والسعودية ثالثا في نسبة السمنة على مستوى العالم.



وأوضح البكر أن نسبة سكان المملكة المصابين بالسمنة 40% وأقل المناطق نسبة بها هي المناطق الجنوبية من المملكة، وذلك لكثرة الحركة والطبيعة السكانية للسكان، مشيرا إلى أن 20 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب مضاعفات السمنة.



وأضاف أن نسبة النساء هي الأكثر على المستوى العام من الرجال بفارق الضعف بسبب طبيعة الهرمونات وتفاعلها في الجسم وعدم الحركة كذلك بأن الذين يعانون من السمنة تجد نسبة الحياة لديهم أقل بـ10 سنوات من قرنائهم الطبيعيين وأضاف الدكتور البكر أن السمنة الوسطية (البطن) أكثر خطراً من سمنة الجسم كاملة ولها علاقة وثيقة بالسكري والضغط والكوليتسرول.

