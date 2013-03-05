شرطة مكة: لا صحة لوجود مجموعات أثيوبية تعتدي وتغتصب

نفى الناطق الرسمي في شرطة العاصمة المقدسة، المقدم عبدالمحسن الميمان "للعربية.نت" ماتداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول قيام مجموعات إثيوبية بالإعتداء والاغتصاب مؤكدا أنه لا صحة لذلك الأمر إطلاقاً ولم نتلقَ أي بلاغ عن حالات جنائية ارتكبها إثيوبيون.



ونفذت شرطة مكة المكرمة حملة أمنية كان حصيلتها 25 من العمالة الإثيوبية، مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لتطبيق القانون بحقهم.

وقال الميمان "إن حصيلة القبض اليوم على المجموعة الإثيوبية تأتي ضمن حملاتنا المعتادة لتتبع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل".