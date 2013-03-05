صور سقوط جندي سعودي من مروحية في احتفالية "الدفاع المدني"

نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية الصور الخاصة لحادثة سقوط الجندي عبدالعزيز القحطاني أثناء أداء بروفة استعراضية أمام أمير منطقة الرياض، وسط غياب إجراءات السلامة الخاصة بالمروحية.



وأظهرت الصور حالة تململ الجندي القتيل عند بوابة الطائرة، ومحاولة أحد زملائه إنقاذه من السقوط، بينما أظهرت صورة ثانية الجندي وهو يتطاير في الهواء، قبل أن يهوي على الأرض، في حين أظهرت الصورة الثالثة الجندي وهو ملقى على الأرض بعدما فارق الحياة، وهي الصورة التي انتشرت كثيراً في وسائل الإعلام.

وتسبب حادثة السقوط في احتفالية للدفاع المدني السعودي في حالة وجوم لمن كان حاضراً، فيما دخلت عائلة الفقيد ومعارفه في حالة حزن عميقة لفقدانه المفاجئ.

ومن جهته، أوضح المتحدث الإعلامي باسم قيادة طيران الأمن الرائد بندر الثقيل، في بيان له أمس السبت، أنه عند الساعة الـ10 من صباح أمس أثناء قيام إحدى الطائرات التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بأداء مهماتها، تعرّض الجندي أول عبدالعزيز عبدالله علي القحطاني أحد منسوبي طيران الأمن لحادثة سقوط من الطائرة، لافتاً إلى أنه تم نقل الجندي على الفور لأحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة، وأن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب هذه الحادثة.

وكشف أن المتوفى هو الجندي أول عبدالعزيز القحطاني، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".



وأضاف المتحدث أنه تم نقل القحطاني على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة إلا أنه توفّي هناك، مشيراً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب الحادث.



يُذكر أن أفراد الدفاع المدني لم يعلموا بالحادث إلا بعد فترة، حيث لم تتم ملاحظة سقوط الجندي من الطائرة.



وكان الدفاع المدني قد أجرى تجارب إخلاء خلال الفترة الماضية في معظم الأسواق المركزية الكبرى في الرياض، وتزامن موعد اليوم العالمي للدفاع المدني مع الجدول المتبع للإخلاء في مركز غرناطة بالرياض.