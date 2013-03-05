عالمة سعودية تدخل قاعة النساء المشاهير في العلوم بأمريكا

اختيرت العالمة السعودية في مجال العلوم والبيئة الدكتورة ماجدة أبو رأس للدخول إلى قاعة النساء المشاهير في العلوم للعام الحالي، من قبل مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون البيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ضمن 12 عالمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذلك عن أبحاثها وبرامجها الرائدة في مجال العلوم والبيئة بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

ومن العالمات اللاتي سيتم تكريمهن المهندسة الأردنية إلهام زيدان والمصرية بشر سالم والعراقيتان عديلة حسين وزينب إسماعيل واللبنانية جمانة توفلي والعمانية سلمى الكندي والكويتية منال بوحامد واليمنيتان ميساء عزة وهدى باسالم.

وقالت ماجدة أبو رأس "هذا الانضمام يأتي من ثمار القائد والإنسان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي حقق معادلة واقعية لمسيرة المرأة السعودية في عهده، من أجل العمل والتجديد في مسيرتها الطويلة، إذ شدد على أن المرأة في التاريخ الإسلامي كانت مستشارة في الرؤية والفكر والعلم والمشورة وفاعلة في المنزل والعمل، وأعلن بقراراته ذلك المحتوى والمفهوم أنه لا يمكن تهميش دور المرأة، ما دفعه إلى أهمية دخول المرأة قاعة مجلس الشورى عضواً فيها، وإعلان استحقاقها في الترشح لعضوية انتخابات المجالس البلدية، وفق الضوابط الشرعية".

وتشغل الدكتورة ماجدة أبو رأس حالياً منصب أستاذ مساعد في قسم علوم الأحياء في كلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ونائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة، ومن الناشطات في المجال البيئي، وحصلت مؤخراً على جائزة القيادات العربية النسائية للبيئة للعام 2011.

