فاكهة وتواقيع

(أ)

ليس من الوطنية أن تمتدح أخطاء بلادك!

(ب)

احذر :

إذا صارت ذكرياتك أكثر من أحلامك فأنت لم تعد شاباً !

(ج)

حتى السفينة التي تظل راسية في الميناء من الممكن أن يأتيها إعصار ويدمرها !

(د)

انتظار الأشياء الجميلة يفوق متعة الحصول عليها .. أحياناً !

(هـ)

الحنين للأماكن التي مررت بها أعرفه وأتحمله ..

لكن ماذا أفعل بالحنين للأماكن التي أتخيلها ؟!

(و)

أحلى امرأة في العالم هي أمي .

صدّقوا هذه العبارة .. حتى وإن قالها لكم رجل ماتت أمه وهي تنجبه !

(ز)

العبارة الشهيرة التي تقول ( أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم )

يستطيع أن يدمرها - خلال دقائق - سائق تاكسي في شوارع الرياض !

لتصبح : « الطرق الملتوية « هي الأقصر والأسرع والأضمن لوصولك !

(ح)

شجاعتك ضد الضعيف : أسوأ درجات الجبن !

(ط)

لماذا كلما شاهدت طبيباً نفسانياً شعرت أنه بحاجة إلى طبيب نفسي ؟!

هل تعرّي النفس البشرية أمامهم يجعلهم بهذا الشكل ؟!

(ي)

حاولت إحدى الأفكار العبور لـرأس أحدهم فوجدت تلك

اللوحة أمامها :

( الطريق مغلق للصيانة ) !

(ق)

كلنا نخاف من الغرق ، ولكن من لديه الرغبة والشغف

للمعرفة ، واكتشاف الضفة الأخرى : سيعبر نهر الخوف

(ل)

أن تقطف الزهرة الرائعة .. هذا أمر سهل .

الأمر الصعب .. هو صناعة العطر المذهل .

قطف الزهرة : قراءة ، صناعة العطر : كتابة .



نقلاً لـ صحيفة "المدينة"