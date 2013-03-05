فايز السعيد: مطربات الخليج "مغرورات" وفشلن في التغيير

هاجم الفنان الإماراتي فايز السعيد المطربات الخليجيات، زاعماً أنهن لم يقدمن مستوى جيداً للأغنية، وأن أغلبهن مصابات بداء الغرور.

وأضاف لصحيفة "الوطن" السعودية أن "المطربات اللبنانيات أو المصريات يتفوّقن على أنفسهن، ويقدمن أشكالاً متنوعة من الغناء من حيث المضمون واللهجات، ورغم النجاح تستمر كل واحدة منهن على تواضعها، وتبذل كل الجهد لتقديم الأفضل، أما مطرباتنا فقد فشلن في تغيير النمط الواحد الذي يغنين به وهو اللون الخليجي".

وأوضح السعيد أن "العربيات يحرصن على تقديم جميع الألوان، لكسب قاعدة جماهيرية أكبر، ونرى مثلاً كيف أن الكثير منهن يتشكلن في الألبومات التي يصدرنها إلى الأسواق، من خلال وضع أغانٍ مصرية، ولبنانية، وخليجية، وعراقية، و"دويتو" مع فنان غربي مثلاً؛ لأن ذلك يساعد في التسويق، ويوصل العمل إلى جمهور أكبر من مختلف بلداننا العربية، ولا أبالغ إن قلت العالمية".



يُذكر أن السعيد انتهى قبل أيام من تنفيذ عمل غنائي للفنان ميحد حمد، من ألحانه، وكلمات الشاعر سعيد بن مصلح الحبابي، ويشارك حالياً في بطولة مسلسل درامي بعنوان "يا مالكاً قلبي" قصة وائل نجم، وإخراج عارف الطويل، بجانب الفنانة العراقية شذى حسون، والفنان والمنتج أحمد الجسمي.