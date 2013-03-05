قبل فوات الأوان!

قاعدة السلامة المرورية تقول: "أنْ تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبدا".. لكن ـ في بعض الأحيان ـ وصولك وعدم وصولك سيّان!



أشرت قبل أيام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام - في إحدى المحافظات - نظرت قضية ارتكبها شخص صاحب سوابق وخريج سجون.. إحدى الصحف تحدثت عن أن الهيئة أطلقت سراح المذكور.. مضت عدة أيام دون أن تنفي الهيئة ذلك.. من الطبيعي أن يتحدث الكاتب.. مضت أيام عدة.. حتى تلقيت اتصالاً من مسؤول كبير في الهيئة قال لي إنه كان يبحث عني منذ فترة.. فقط ليسألني عن المعلومات المتوافرة لدي.. وحينما أخبرته قال لي: هذا غير صحيح!



فالشخص المشار إليه ما يزال في السجن، وتطالب الهيئة بتطبيق حد الحرابة فيه.

قلت له، وأكرر ما أقول أمامكم اليوم: السكوت عن هذه الأخبار والقضايا دون إيضاح رسمي أمر غير جيد.. خاصة حينما تكون الأخبار المتواترة ملتبسة وتحدث أثراً غير محمود لدى الناس حول هيئة التحقيق - وغيرها بطبيعة الحال - إذ يفترض أن يكون لدى الهيئة ناطق رسمي يفند مثل هذه الأخبار على الفور من نشرها في الصحف..

ومن حق الهيئة حينها أن تقاضي كل من يتعمد نشر أخبار غير دقيقة قد تؤثر على سير إجراءات التحقيق.. لكن أن نترك الخبر ينتشر، ثم نأتي بعد أسبوع، أو أسبوعين، ونقول هذا خبر غير صحيح، فلا أرى جدوى لهذا الحضور المتأخر.



هذا مع صادق شكري وعظيم تقديري لدور هيئة التحقيق والادعاء العام.. فلا أحد ينكر المهمة العظيمة التي يقوم بها أعضاء الهيئة، بارك الله في جهودهم.



نقلاً لـ صحيفة "الوطن"