مبتعثة تحصد جائزة "القيادات الشابة" بمشروع يسهل حياة الطلبة



حققت الطالبة المبتعثة غادة الغنيم المركز الأول في مسابقة "القيادات الشابة" في دورتها الثالثة والتي ينظمها مركز الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة.

والمشروع الفائز خاص بالمبتعثين في أمريكا، حيث إنه يسهل إجراءات الطلبة السعوديين في الخارج. كما أخذت لجنة التحكيم بعين الاعتبار إقامة الغنيم للعديد من الفعاليات التي استفاد منها نحو 500 مبتعث.

كما تميزت الغنيم بمشروع تقدمت به لوزارة العدل السعودية سيتم تطبيقه ضمن خطة الوزارة لتطوير القضاء.

وكان مركز الأمير محمد بن فهد قد أعلن اليوم أسماء الفائزات الثلاث في جائزة "القيادية الشابة" وذلك بعد حصولهن على أعلى النسب في المرحلة الأخيرة التي خاضتها 20 مرشحة.

وحلت سارة الحميدان في المركز الثاني، وهي مؤُسسة مشروع "أصدقاء القراءة" على مستوى الوطن العربي، والذي يحث على المطالعة. وحققت سارة السلمان المركز الثالث بفضل مشروعها "يلا بنات الرياض" الذي خرج أكثر من 60 قيادية.

وأكد أمين عام الصندوق حسن الجاسر أنه تم وضع معايير وآليات دقيقة لاختيار المشاركات والفائزات، شارحاً أن "الترشيح يعتمد على الإنجاز، وليس على أهمية المنصب وعلى المساهمة الفردية وليس على نوع المؤسسة".

وأكد أن المشاريع التي لم تفز "كانت على مستوى عال من الكفاءة والتميز، من بينها مشروع المرشحة أماني العجلان، والتي تٌعد أول سعودية تقوم بالإشراف على موقع وزارة الخارجية السعودية، حيث تسلمت تلك المهام اعتبارا من هذا العام".

كما أشار الجاسر إلى وجود مشاريع أخرى متنوعة تقوم على العمل الإنساني وتسعى إلى تطوير المجتمع، مضيفاً أن المشاركات كانت من مختلف مناطق المملكة "ما أتاح الفرصة بالتعرف على منجزات الفتيات السعوديات، وما يمتلكنه من مهارات قيادية".