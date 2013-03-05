معرض الاحتساب !

معرض الكتاب هو مهرجان لعشاق القراءة والتواقين إلى المعرفة ، هؤلاء الذين لا تزال للأوراق رائحة أخاذة تعشقها أنوفهم - رغم أنف الكتب الإلكترونية - وتقلبها أصابعهم بحميمية كأنها لمسة عاشق .

هو عرس للقارئ والمقروء والكاتب .

أيام تتحوّل فيها المدينة من عجوز أسمنتية إلى صبيّة من شعر ونثر وفكر .

تطرد المدينة ثاني أكسيد الرتابة من الجو وتستبدله بأكسجين المعرفة والفرح .

مهرجان ..

عرس ..

فرح ... وفجأة ينقلب المشهد !

يخرج لك من بين الزحام ولد لم يتجاوز العشرين ، ويصرخ في وجهك : اتق الله !

ليه يا ابني ؟.. هل قبضت عليّ وأنا أرتكب إحدى الكبائر .. لا سمح الله ؟

على فكرة يا بني ، ولكي يطمئن قلبك : أنا من مسلمي رفحاء ولست من كفار قريش !

يا بني .. هذا الوقت الذي تقضيه بمطاردة الناس ، والتلصص عليهم وإزعاجهم ، ومحاولة عد الأخطاء والخطايا التي تحدث حولك - كما تراها - لماذا لا تستغله في تصفح عشرات الآلاف من الكتب ؟.. لا بد أنك ستجد بينها ما يروق لك . إن لم تجد .. فالخلل فيك وليس فيها !

يا بني - وخلال تصفحك للكتب - إن وجدت ما لا يروق لك فليس لك الحق أن تتحكم بذائقتي ، وتحدد لي ما يجب وما لا يجب أن أقرأه من الكتب .

هل تريد أن تحميني من بعض الأفكار ؟! .. أنا لم أطلب منك حمايتي .. ولكن لنفترض أنني قبلت ، قل لي : كيف ستحميني من القنوات الفضائية والإنترنت ؟.. بنفس الطريقة ؟!.. هل ستقتحم بيتي وتحدد القنوات التي يجب أن أشاهدها وتعيد ترتيب المواقع " المفضلة " في الكمبيوتر ؟!!

يا بني .. معرض الكتاب : أكسجين ، فلا تكن أنت : ثاني أكسيد الكربون .

هو أسبوع .. نتنفس فيه بحريّة ، فلا تخنقنا يا رعاك الله !

يا بني .. دع عنك الريبة .

كل هذه الجموع التي تراها هم مؤمنون مثلك ، وينتمون لنفس مجتمعك المحافظ .. فاطرد من رأسك بعض أفكاره السوداء ، ومن قلبك نواياه السيئة ، وتخلص من إثم ظنونك : إن بعض الظن إثم .

يا بني :

لا يخاصم النور إلا الظلام .

ولا يحارب المعرفة إلا الجهلة .

اقرأ .. اقرأ يا رعاك الله ، وافتح بعض النوافذ الصدئة في حجرات رأسك ..

الذي لا يقرأ .. لا يرى الحياة بشكل جيّد .



نقلاً لـ صحيفة "المدينة"