هاتوا الفلوس اللي عليكم !

ما معنى أن تعلن شركة مساهمة إفلاسها بعد سنتين أو ثلاث من حصول مؤسسيها على علاوة إصدار خيالية زادتهم ثراء فوق ثرائهم الفاحش؟، أين وزارة التجارة؟. أين هيئة سوق المال؟. أين هيئة مكافحة الفساد؟، أين أي معلم رياضيات في هذا العالم الفسيح كي يعيد تعليمنا قواعد الجمع والضرب والطرح؟، لست خبيرا في الاقتصاد وقد حاولت بقدر ما أستطيع الابتعاد عن سوق الأسهم ونصح الجميع بالابتعاد عنه لأنني أرى بأن ابتلاع حقوق صغار المساهمين هو النشاط الأساسي لبعض الشركات وليس التصنيع والزراعة والبناء، وسؤالي البسيط لكل خبير في الاقتصاد أو القانون أو حتى حسابات الدكاكين: ألا توجد طريقة في هذا العالم لحفظ حقوق صغار المساهمين من خلال حجز علاوة الإصدار عدة سنوات أو محاسبة مجالس الإدارات التي يقودها كبار المساهمين أم أن المسألة (ترللي) حيث يضع الهامور علاوة الإصدار التي يريد ويحتفظ بأغلبية الأسهم في شركته ويديرها كما يشاء ثم يعلن إفلاسها في اللحظة التي يشاء ليضيع الصغار في لعبة الكبار التي أصبحت مكشوفة بصورة قميئة؟!.

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نظار الأربطة الخيرية والأوقاف في مكة المكرمة تم تعويضهم قبل سنوات عن إزالة هذه الأربطة الخيرية بسبب مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف وتم حفظ أموال هذه التعويضات حتى يتم الاتفاق مع النظار على عمارات بديلة، وقد حاول النظار طوال السنوات الماضية إقناع هيئة النظر المختصة بالعديد من العقارات البديلة التي تصلح لإيواء المحتاجين ولكن الهيئة في أغلب الأحوال ترفض العقارات المختصة بينما المحتاجون لا يجدون مأوى، وقد بقيت أموال التعويضات مجمدة على حالها بينما أسعار العقارات ترتفع بشكل جنوني ما يعني أن المشكلة سوف تتعقد أكثر فأكثر ولا بد من تدخل حاسم لإنهاء هذا الأمر الذي طال على حساب معاناة المحتاجين الذين كانوا يقيمون في هذه الأربطة.

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اتصل بي أحد الأخوة المواطنين ليروي لي معاناته بعد حصوله على إذن زواج من الخارج من وزارة الداخلية حيث اكتشف أنه لا يستطيع استكمال معاملته إلا من خلال السفر إلى الرياض فقد قال له الموظفون عبر الهاتف: إنه لا يوجد مكتب للحقوق الخاصة في جدة أو مكة فاقترح عليهم أن يرسل أوراقه عبر الفاكس أو البريد أو حتى من خلال تسليمها لمركز الشرطة في الحي الذي يسكنه ولكنهم أبلغوه بضرورة الحضور شخصيا إلى الرياض، ولأنني قرأت قبل فترة بأن وزارة الداخلية قررت إنهاء معاملة إذن الزواج من الخارج من خلال بوابتها الإلكترونية إلا أنه أكد لي أنهم اشترطوا حضوره شخصيا للرياض من أجل إنهاء هذه المعاملة، وما نأمله من المسؤولين في وزارة الداخلية هو تسهيل مثل هذه المعاملات من خلال فروعها في المناطق لأن أغلب المستفيدين منها من كبار السن ممن لا يقدرون على السفر إلى الرياض.



نقلا لـ صحيفة "عكاظ"