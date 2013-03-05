هيئة السياحة تغلق 26 منشأة إيواء سياحي بجدة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 26 قراراً بإغلاق منشآت إيواء سياحي في جدة، لعدم وجود الترخيص النظامي للتشغيل، رغم أنها أعطيت استدعاء ومهلة زمنية لتصحيح أوضاعها خلال السنتين الماضيتين إلا أنها لم تستجب ولم تصحح وضعها النظامي.



ووفقاً لتقرير الإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة للأشهر الثلاثة الماضية للعام الحالي 1434هـ، فقد تصدرت مدينة جدة قائمة قرارات العقوبات المالية بـ114 قرار عقوبة، منها 26 قرار إغلاق مؤقت.



تلتها الرياض بـ74 قرار عقوبة مالية منها 9 قرارات إغلاق مؤقت، ثم مكة المكرمة 65 قرارا منها 26 قرار إغلاق مؤقت كذلك، وهي المنطقة التي تشكل عدداً كبيراً من منشآت الإيواء السياحي، وتحتل الاهتمام الأكبر كونها تستضيف ضيوف الرحمن.



ثم المنطقة الشرقية بـ61 قرار عقوبة، منها 16 قرار إغلاق مؤقت، ثم الطائف بـ44 قرار عقوبة، فالمدينة المنورة بـ38 قرار عقوبة، منها قرارا إغلاق مؤقت، ثم منطقة القصيم بـ28 قرار عقوبة، فمنطقة جازان بـ24 قرار عقوبة، ثم الباحة بـ23 قرار عقوبة.



وبلغ إجمالي المخالفات التي سجلتها الهيئة على منشآت الإيواء السياحي خلال الثلاثة أشهر الماضية 519 مخالفة.



وتتلقى الهيئة أي شكاوى أو ملاحظات من كافة السياح والنزلاء المستفيدين من الخدمات الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، من خلال مركز الاتصال، حيث يتم التعامل معها في حينه.

