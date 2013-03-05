"التربية والتعليم" تشدد على رحلات المدارس بعد حادثة الملاهي

أقرت وزارة التربية والتعليم تنظيماً لضمان سلامة الطلاب عند قيام أية مدرسة أهلية بتنظيم رحلة مدرسية، داخلية كانت أو خارجية.

وبحسب صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية فإن الوزارة شددت على ألا تتجاوز مدة الرحلة المدرسية خلال اليوم الدراسي ثلاث ساعات، بحيث تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ويشترط قبلها إبلاغ إدارة التربية والتعليم، وعرض برنامج الرحلة، وموافقة ولي الأمر خطياً.

أما الرحلات خارج المدينة مثل أداء العمرة، فاشترطت الوزارة أن تتكفل المدرسة بجميع التكاليف للطلاب، من مواصلات وإعاشة وإقامة من دون طلب رسوم، على أن يتم إبلاغ إدارة التربية والتعليم بالرحلة والبرنامج والمكان الذي سيتم التوجه له وعدد الطلاب، وأن يكون لكل عشرة طلاب مشرف واحد.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إصابة أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى أحد المجمعات التجارية - بانوراما مول - في الرياض جراء سقوط لعبة بهم.

موافقة ولي الأمر

وكان مدير التعليم في منطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند أكد في حديث سابق أنه لا توجد وفيات بين الطلاب الذين تعرضوا لحادثة سقوط لعبة في أحد الملاهي في مجمع تجاري بمدينة الرياض، وأن هناك ثلاث حالات لا تزال تتلقى العلاج في مستشفى مجمع الملك سعود الطبي، وأن مستشفى الملك خالد الجامعي استقبل حالة واحدة في قسم الطوارئ.

وأشار إلى أن هناك فقط بعض الرضوض والإصابات البسيطة التي تعرّض لها الطلاب، باستثناء أحد الطلاب الذي أصيب في العمود الفقري، وأن حالته مطمئنة وسيخرج قريباً من المستشفى، وأن الزيارات الميدانية للطلاب ضمن الأنشطة الطلابية هي داخل نطاق صلاحيات مدير المدرسة، لافتاً إلى أنه إذا كان عدد الطلاب في المدرسة أكثر من 500 طالب فمن صلاحيات مدير المدرسة تنفيذ برامج وزيارات لطلاب المدرسة، شريطة أن تتم موافقة أولياء الأمور على تلك الزيارة.