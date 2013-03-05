"الرعاية المنزلية" ينال شهادة منظمة طب الأسرة بأمريكا

حازت برنامج الرعاية المنزلية الذي تقدمه مدينة الملك فهد الطبية على شهادة المنظمة الأمريكية لطب الأسرة، حيث تعتني المدينة بالعديد من المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بمنزلهم، عبر قسم الرعاية المنزلية.

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي، المكلف بتقديم الرعاية الصحية للمرضى داخل منازلهم، نحن نعمل على توفير جميع المستهلكات المطلوبة من الأدوية، ويتم تكثيف زيارات المريض بشكل مكثّف في بادئ الأمر، وعقب الوقوف على نتائج إيجابية ملموسة تطرأ على صحة المريض يتم تقليص عدد الزيارات.

والهدف الرئيس من برامج الصحة المنزلية أنها تسعى إلى مساعدة المريض داخل منزله بشكل آمن، برفقة عائلته، ما يعزز تماسك العائلة ويزيد من التحسّن النفسي والصحي للمريض، فضلاً عن مساعدة حالات المرضى أصحاب الحالات المزمنة، للحيلولة دون انتقال العدوى.

وتعليقاً على خدمة الرعاية المنزلية، قال قريب أحد المرضى إن وجود المريض في بيته وبين أهله أفضل بكثير، وأكد أن الفريق الطبي الزائر يقدم كل التعاون ويعمل على تسهيل وتوفير الخدمات التي يحتاجها المريض.

