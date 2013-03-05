سيكولوجية الرأي العام

يلعب الإعلام دوراً كبيراً في البنية السياسية والتأثير على اتجاهات الأفراد، فإضافة لطريقة عرض الأخبار وتشكيله في الذهنية، فإنه يقدم أيضا النخب المؤثرة في صنع القرار السياسي من خلال الآراء والتحليلات. تبدو السيكولوجية السياسية العربية مرتبطة بالدين في العصر الحديث أكثر من أي شيء آخر.

سواء كان ذلك ارتباطاً قسرياً أو طواعية. وارتبط أيضا بالدور المحوري للسلطة السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع تحت شرعية الدين، من خلال تيارات الإسلام السياسي مثالاً.

فبرز إثر ذلك دور جديد للدين على المسرح السياسي الحديث. هل ذلك مقبول من الجميع؟ إنها حالات شد وجذب مريرة.

سألني أحدهم إن كانت وسائل الإعلام الجديد توضح الرأي العام في وطني مثلما تفعل في بقية الدول؟ كان سؤالاً سهلاً ممتنعاً. فإذا كانت هذه المنابر ساهمت في ظهور الأصوات والشرائح بشكل غير مسبوق لدى الدول العربية، إلا أنها في وطني بدت أكثر ما يكون تحت تأثير رأي بعضهم إما من النخب أو من النجوم.

وهناك فرق بطبيعة الحالة بين حالة النخبوية المستندة على فكر، وبين النجومية المستندة على الإثارة والتحشيد. فتبدو الآراء المتبادلة هي مزيج من آراء النخبة وآراء النجوم منتشرة بشكل متسارع ومتبناة من الجماهير بالسرعة ذاتها.

يعرّف الرأي العام على أنه التعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء قضايا، مسائل أو مقترحات معينة تهمهم، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين لها، بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وهذا الإجماع له بطبيعة الحال قوة وتأثير على القضايا المختلفة.

قد يسعى الناس من خلال الرأي العام إلى تغيير أو إصلاح المجتمع.

وذلك سلوك حضاري مدني. لكن الفوضى والعشوائية، بطبيعة الحال، لا تصنع الرأي العام الحقيقي، وإن كانت ثمة محاولات حثيثة لإبراز مستوى أهميته.

ولتحقيق تلك الأهمية لابد من تهيئة الرأي العام تهيئة بالإمكان الاستناد إليها للخروج بنتائج أكثر عمقاً.

هذا ما قد ينظر إليه على أنه الرأي العام، وهو ردة فعل الناس تجاه حدث معين، سواء كان وقتياً أم دائماً.

ومن هنا يمكن تعريف الرأي العام بأنه: رأي الغالبية كل أو معظم الناس بشأن قضية ما سواء بالتأييد أو المعارضة أو المطالبة أو التعاطف فحسب.

والرأي العام مرتبط بطبيعة الحال بعلوم الاتصال والإعلام والعلاقات العامة والسياسة وعلم النفس والاجتماع، وله تأثير حيوي على قضايا جدلية مختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمبحث الرأي العام ودراسته في المجتمع الحديث أهمية كبرى.

وذلك لعدد من الأسباب، من أهمها ضرورة إحاطة الأنظمة السياسية المختلفة بالرأي العام في المجتمع، ودوره في مسائل مهمة تهم مصلحة البلاد وأمنها.

ويشكل هذا الأمر دوراً مهماً في التعرف على وجهات نظر الأفراد والجماعات.

حيث يعد الرأي العام دينمو حيويًّا أساسياً في بناء نسيج المجتمعات الداخلي، هي التي تبدي رأيها وتطلعاتها تجاه قضاياها الخاصة أو قضايا عامة جدلية أيضا.

والرأي العام قد يكون أداة ضغط وتحشيد، له إمكانية رص الصفوف وتوجيهها وجهة معينة.

وهو بذلك يفرض شراكته فرضاً في وضع وتوجيه الأنظمة والسياسات والقوانين في المجتمع.

وقد كان للرأي العام في عصور النهضة الإسلامية دور حيوي في مناحي الحياة الإسلامية.

وفي أوروبا شكل الصراع بين سلطتين، هما سلطة الكنيسة وسلطة النظام السياسي في العصور الوسطى، مدخلا رئيسيا لظهور وتبلور الرأي العام، هو الذي ظهر بصفة أكثر خصوصية وتحديداً إبان الثورة الفرنسية، وإن كان له امتدادات في الحضارات الإنسانية الأولى. وللرأي العام في العصر الحديث، وبالأخص مع تطور التكنولوجيا غير المسبوق قوة كبيرة في المجتمع الدولي، لا سيما على خلفية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم الآن، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع العالم العربي والإسلامي.

هل ما يدور في وسائل الإعلام الجديد هو الرأي العام؟ ربما كان جزء لايستهان به من هذه المنابر هو كذلك.

لكن الأهمية الكبرى تكمن في معرفة من هم الموجهون، ومن هم المؤثرون الذين يسعون إلى صرف الجماهير نحو صورة معينة صحيحة كانت أم غائمة، مؤدلجة كانت أم عفوية؟ حينها تتابع النخب السياسية هذه التوجهات، تدرسها، وتأخذها في عين الاعتبار في تقييم الرأي العام والاستجابة له.



*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية.