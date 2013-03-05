"متسللو إثيوبيا" يصلون الشمال وضبط 1179 مخالفاً

فيما تواصل الأجهزة الأمنية في جنوب المملكة عمليات القبض على المتسللين الأفارقة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، رصدت الجهات المعنية تسلل الأفارقة إلى الحدود الشمالية، وشهدت محافظة رفحاء، مساء السبت، القبض على عدد منهم، بمساندة الأهالي، بعد تناقل أجهزة التواصل الاجتماعي لخبر اختباء مجموعة من المخالفين بحي المدينة أثناء مطاردة الجهات الأمنية لهم.



وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" بحائل أن هناك عمليات متابعة ورصد للمهربين لوقف تدفق الإفريقيين، بعد انتشار لافت للعمالة في المنطقة، وخاصة في المزارع، والاستراحات والمخيمات، فيما يعد طريق المدينة - حائل الممر الرئيسي لنقلهم بواسطة المهربين، قبل توزيعهم على مواقع تجمعهم، شرق وشمال حائل.



وبحسب المصدر نفسه، فإن تكلفة نقل المتسلل الإفريقي، من جازان مروراً بمكة المكرمة والمدينة المنورة تبلغ 2000 ريال، وينقل بعد ذلك للمناطق المتاخمة، والقرى البعيدة هرباً من الملاحقة الأمنية، ودفعهم أيضاً للتسلل للمناطق الشمالية.



من جهته، أكد الناطق الإعلامي بجوازات حائل، النقيب ماجد حمود العبيد، إلقاء القبض على 1179 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبيناً أن جنسيات المقبوض عليهم تنوعت ما بين إفريقية وعربية وآسيوية.

وفي السياق نفسه، أكد الناطق الإعلامي بشرطة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي، أن شرطة محافظة الحائط (250 كلم جنوب منطقة حائل)، قبضت أول من أمس، على ثلاثة متسللين من الجنسية الإفريقية، بإحدى المزارع شمال المحافظة في حملة أمنية، مشيراً إلى أنه تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



من جانبه، أوضح مدير إدارة الدوريات بجوازات منطقة الجوف، العقيد ماجد الدرزي، أنه تم ضبط عدد من الإثيوبيين متخلفي الإقامة خلال الأشهر السابقة قبل 4 أشهر بمشاريع منطقة بسيطا الزراعية، وبلغ عددهم قرابة 7 أشخاص، فيما لم يتم ضبط أحد منهم خلال الأشهر الأخيرة بالمنطقة، نظراً لاستمرار دوريات البحث عن العمالة المتخلفة عن نظام الإقامة.

إلى ذلك، شهدت محافظة رفحاء، مساء أول من أمس، ملاحقة متسللين أفارقة، إذ رصدت في ساعة متأخرة من الليل تواجد عدد كبير من المواطنين على مداخل ومخارج حي المدينة بالمحافظة مساندة للجهات الأمنية للبحث عن متسللين أفارقة، بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصال الحديث، ومنها "بلاك بيري"، خبر البحث عنهم ولم يكف الأهالي حتى ألقي القبض عليهم.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد عويد مهدي العنزي، أن دوريات الأمن بمحافظة رفحاء تمكنت من القبض على متسللين جنسيتهم إثيوبية وآخر صومالي، مساء السبت، فيما حاول أحدهم الهرب عند مشاهدته للدورية ولجأ إلى أحد المقاهي بالمحافظة، وتمت متابعته والقبض عليه مختبئاً في غرفة للأثاث تابعة للمقهى، كما تم ضبط آخرين بنفس المقهى.

في المقابل، رصد تواجد للمتسللين الأفارقة بمنطقة الجوف، وبحسب ما أكده مدير إدارة الدوريات بجوازات منطقة الجوف، العقيد ماجد الدرزي، فإنه تم ضبط 7 من الإثيوبيين مخالفين لنظام الإقامة قبل 4 أشهر بمشاريع منطقة بسيطا الزراعية، مشيراً إلى أن دوريات الجوازات تعمل بشكل مستمر للبحث عن العمالة المتخلفة عن نظام الإقامة والعمل بالمنطقة.

من جانب آخر، نفى الناطق الأمني بشرطة منطقة جازان، العقيد عوض القحطاني، ما نشر وتم تداوله عبر مواقع التواصل و"الواتس أب" من إصابة مواطنين في العيدابي بطلقات نارية من قبل إثيوبيين، وأن إصابتهما خطيرة، وتم إسعافهما إلى المستشفى.