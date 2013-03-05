500 فعالية تشمل مسرحيات ومعارض في يوم الدفاع المدني العالمي

يحتفل الدفاع المدني السعودي باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2013 تحت شعار «المشاركة المجتمعية والدفاع المدني»، بأكثر من 500 فعالية؛ تشمل معارض لمعدات وآليات الدفاع المدني يعود بعضها إلى بدايات عام 1960، بالإضافة إلى معارض لمعدات السلامة ومكافحة الحريق.



كما تتضمن معارض توعوية تقام في جميع مناطق المملكة، ويعرض بها نماذج من المعدات والآليات الحديثة التي تجسد المستوى الرفيع في قدرات الدفاع المدني في هذا العصر الزاهر، بالإضافة إلى معارض لمعدات ووسائل السلامة.

وتشتمل الفعاليات، على باقة من الأنشطة التوعوية، التي تستهدف تعزيز مشاركة كافة مؤسسات المجتمع لدعم جهود الدفاع المدني في أداء رسالته الإنسانية والوطنية، منها عرض مسرحي لطلاب المدارس بمدينة الرياض، يتناول بعض المفاهيم ذات العلاقة بشعار اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، وذلك بحضور عدد من الفنانين والشخصيات الإعلامية وأعضاء جمعية الثقافة والفنون.

كما سيبث الدفاع المدني عددا كبيرا من الرسائل التوعوية خلال ما يزيد عن 80 شاشة في الطرق الرئيسة والمراكز التجارية في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتوزيع آلاف الإصدارات التوعوية في كل منطقة مترجمة لعدد كبير من اللغات.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري: إن فعاليات الاحتفال ستستمر طوال شهر مارس الجاري، وتتضمن زيارات ميدانية لعدد كبير من المدارس والجامعات والشركات الوطنية، وتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات السلامة العامة والتوعية والتدريب، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات منسوبي هذه الجهات في التعامل مع الحوادث المختلفة.

