10 سعوديات يساهمن في اليوم العالمي للدفاع المدني

قامت 10 فتيات متطوعات بالعمل على نشر ثقافة الإسعافات الأولية للرجال والنساء والأطفال، في أرض معارض الظهران الدولية، بعد أن استقطبتهن مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، للمساهمة في إقامة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"، الذي دشنه أمس، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، تحت شعار "المشاركة المجتمعية والدفاع المدني".

وقدمت عبير الحارثي للأطفال شرحاً عاماً حول أهمية الإسعافات الأولية، والأرقام التي يجب عليهم حفظها والاتصال بها في حال وقوع حوادث.

وأطلقت الحارثي، وهي طالبة في الكلية الصحية، على الركن الذي تشرف عليه، مسمى المسعف الصغير، وهي توزع من خلاله نشرات تعليمية على الصغار.

فيما شاركت فرح العبد الكريم بالشرح للبالغين عبر مجسمات بلاستيكية عن كيفية القيام بالإسعافات الأولية، وإنقاذ المصابين.

وتتولى صافية القرشي، مع زميلتيها مروة الخالدي، وبشاير البلوي، مهمة ركن البيت الآمن، المبني بشكل مصغر، يشمل ثلاثة مرافق، وهي غرفة النوم، والصالون، والمطبخ.

شاركت 90 شركة من دول مختلفة

وتقوم كل واحدة من الفتيات بشرح الوسائل التي يجب التحلي بها في كل مرفق من هذه المرافق، بغية الوصول إلى بيئة آمنة، مشددات في كل مرفق على ضرورة شراء وسائل السلامة المناسبة، مثل كاشف الحرارة والدخان.

وقالت رئيسة جمعية العمل التطوعي المشرفة منال القحطاني إن هذا التعاون بين الجمعية وبين الدفاع المدني جزء من الشراكة، بقصد خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن كل ركن من هذه الأركان تم العمل على تطويره، وجعله جذاباً لشرائح المجتمع كافة، مع تفاوت أعمارهم.

واستقطب المعرض المصاحب للفعاليات 90 شركة من دول عدة، بينها الصين، وإيطاليا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، وأيرلندا، إضافة إلى شركات وجهات محلية.

ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء المقبل، وهو يلقي الضوء على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، الخاصة بتقنيات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، من معدات، وأجهزة، وأنظمة عمل، وبرامج الحماية الخاصة في المنشآت، ونظم الأمن والمعلومات، ومراقبة الطرق والسلامة المرورية.

