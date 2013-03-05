15 سعودية يتصدرن قائمة أقوى نساء العرب في 2013

تصدرت 15 سعودية قائمة مجلة "CEO" لأقوى 100 امرأة عربية في 2013، وتوزعت نشاطاتهن على البنوك والتمويل والعمل الحكومي، إضافة للثقافة والمجتمع والعلوم، فضلاً عن الإعلام والبناء والصناعة.

وحلّت سيدة الأعمال لبنى العليان في المرتبة الأولى سعودياً، تلتها أميرة الطويل في المرتبة الثانية، أما ثالثاً فجاءت الناشطة الاجتماعية والكاتبة منى المنجد، ورابعاً حلت الإعلامية بدرية البشر، أما خامساً فحلّت المخرجة هيفاء المنصور، بحسب ما ذكرت "الوطن".



وجاءت الباحثة حياة سندي في المرتبة السادسة، أما سابعاً فحلت ثريا أحمد عبيد، وفي المرتبة الثامنة جاءت ناهد طاهر، تلتها تاسعة الدكتورة سميرة العمودي، أما المركز العاشر فكان من نصيب الباحثة في مجال أمراض السرطان خولة الكريع.

واحتلت الناشطة منال الشريف المرتبة الحادية عشرة، لتأتي بعدها منى خزندار في المرتبة الثانية عشرة، أما نشوى طاهر فجاءت في المرتبة الثالثة عشرة، وبعدها لمى السليمان في المرتبة الرابعة عشرة، وكانت المرتبة الأخيرة سعودياً من نصيب منى أبو سليمان.

وعربياً، تصدرت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات، القائمة في المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، فيما جاءت لبنى العليان في المرتبة الثانية، وثالثاً حلت أميرة الطويل، أما رابعاً فجاءت العراقية زها حديد، وكانت المرتبة الخامسة من نصيب الإماراتية فاطمة الجابر.