استخدام بطاقة الأحوال كبطاقة صرّاف آلي قريباً

أعلن مدير فرع الأحوال المدينة بالمنطقة الشرقية أن الهوية الوطنية ستشهد تطوراً كبيراً عبر إدخال شريحة ذكية بها لتستخدم في المستقبل القريب كبطاقة صراف آلي، بجانب العديد من الوظائف المتعددة الأخرى، حيث تعطي صورة كاملة عن حاملها وسيرته الذاتية وأفراد أسرته.

وقال محمد بن عبدالله العواص في اللقاء الشهري لغرفة الشرقية إن إدارة الأحوال المدنية هي إدارة خدمية وغير ربحية شهدت تطورات عديدة، وهي كغيرها من المؤسسات الحكومية تتطلع إلى التميز في تقديم الخدمة، مؤكدا أن بطاقة الهوية الوطنية لا يمكن استنساخها، وتحمل خطوطا أمنية وبها شريحة ذكية، إلى جانب شريط مغناطيسي يحتوي معلومات عن الشخص وأسرته، ومعلومات عن جواز سفره وعن رخصة القيادة.

ولفت إلى أن رجل المرور سيحمل في المستقبل القريب جهازا يقرأ من خلاله بطاقة الأحوال، حيث يمكنه الاطلاع على الرخصة إذا كانت سارية المفعول أم لا، ويمكن قراءة هذه البطاقة في أي مكان يستدعي ذلك، كالفنادق، ومكاتب التأجير، ونقاط الحدود، وما شابه ذلك.