افتتاح الطرق العابرة للقاعدة الجوية في الرياض الأسبوع المقبل

تفتتح الأسبوع المقبل الطرق الجديدة العابرة لقاعدة الرياض الجوية، والتي تربط أطراف المدينة ببعضها، حيث يتوقع أن تشكل إضافة قوية لمشاريع الطرق بالمدينة وتسهم في تخفيف حالة الاختناق المروري التي تشهدها العاصمة. بحسب صحيفة "الرياض".

من جانب آخر أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها أمس برئاسة الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة، وبحضور الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير الرياض نائب رئيس الهيئة، خطة تطوير وسط مدينة الرياض.

وتهدف الخطة إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، عبر المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.