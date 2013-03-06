الادعاء العام تنظر في قضية "طالبة الـ keek"

كشف المتحدث الأمني بالمنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، عن إحالة قضية "فتاة الـkeek" الجامعية إلى الجهة ذات الاختصاص، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر حول قضيتها.



وبحسب تقرير صحيفة "اليوم"، فإن القضية تقوم على ما قامت به الفتاة من خلال تصوير مقطعي فيديو تتجاوز مدتهما أكثر من دقيقة داخل إحدى القاعات وخارج كلية الآداب التابعة لجامعة الملك فيصل في الأحساء الأسبوع قبل الماضي.

وبعد تحرّي الجامعة تم الوصول إلى مرتكبة الجريمة المعلوماتية من خلال نشر صور زميلاتها على الموقع الاجتماعي "keek" وعدد من المواقع الاجتماعية والانتهاء بتسليمها للجهات الأمنية المختصة وإعفائها من الدراسة بصورة مستدامة، والتي أثارت استياء الطالبات وأولياء أمورهن، وأصبحت قضيتها أشبه بقضية رأي العام من خلال إظهار الفتيات بصور غير شرعية.