القبض على لصين سرقا أغطية كوابل شركة الاتصالات في جدة

تمكّن رجال دوريات الأمن بجدة، صباح اليوم الأربعاء، من القبض على لصين كانا يسرقان أغطية كوابل الاتصالات السعودية.



وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة محافظة جدة، الملازم أول نواف البوق، أن أحد المواطنين بجدة أبلغ عمليات الأمن التي بدورها أوفدت دوريات سرية وأخرى عادية.



وتم القبض على مواطنين وهما يسرقان، حيث عثر بحوزتهما على عدد من الأغطية وتم تحويلهما إلى مركز شرطة النزهة.



وشدد البوق على ضرورة المحافظة على الممتلكات التي تخدم المواطنين والمقيمين، في حين أشاد بدور المواطن الذي أبلغ عمليات الأمن، وطالب المواطنين بالحذو حذوه والإبلاغ عن أي مشاهدات تحدث بما من شأنها الإخلال بالأمن أو الممتلكات.

