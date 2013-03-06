بوابات هيدروليكية وكاميرات لحماية أمناء المدن والبلديات

كشف مشرف العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد بن سعد العمر، أن الوزارة وجّهت جميع الأجهزة البلدية بتوفير الاحتياجات الأمنية والفنية للمنشآت المهمة، مثل كاميرات المراقبة والمعدات الهيدروليكية للبوابات، وتعزيز الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

وبيّن في تصريحات لصحيفة "الشرق" أن الوزارة والأجهزة البلدية، فيها عدد من وظائف مراقبي الأمن والسلامة، لافتاً إلى توفير وظائف الأمن والسلامة من خلال مشاريع الميزانيات السنوية، إذ تقوم الوزارة وبعض الأجهزة البلدية بالتعاقد مع شركات للحراسات الأمنية، لحماية المنشآت والمرافق البلدية.

وكان عدد من رؤساء البلديات تعرّضوا لعدة اعتداءات خلال العامين الماضي والجاري، إذ تعرّض رئيس بلدية الأمواه في منطقة عسير وبلديات مختلفة في المنطقة الشمالية للاعتداء من جانب مواطنين، ويعاني عدد من موظفي البلدية من مشكلات ميدانية أثناء عملهم ومباشرة عديد من القضايا.



وكان عدد من رؤساء بلديات منطقة عسير قد طالبوا الوزارة في اجتماعات سابقة بأهمية وجود حماية أمنية لهم.



يُذكر أن الوزارة شكّلت فريقاً من المختصين والمستشارين من الوزارة خارجها، واستعانت بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الهياكل التنظيمية لجهاز الوزارة والأمانات والبلديات وتطويرها وتحديثها في ضوء المستجدات والمتغيرات التي طرأت على قطاع العمل البلدي، وأعد الفريق التصور النهائي للهيكل التنظيمي لجهاز الوزارة تمهيداً لإقراره ومن ثم العمل على تطبيقه.

ويقوم الفريق حالياً بمراجعة الهيكل التنظيمي للأجهزة البلدية في الوضع الراهن، البالغ عددها 285 جهازاً بلدياً، بحسب فئاتها المختلفة ودراسة البدائل التنظيمية المقترحة لكل مستوى وفئة والعمل على تحديد البديل المناسب لكل منها.