حملة توعوية لنظافة المتنزهات البرية بالرياض

تدشن أمانة منطقة الرياض يوم غدٍ الخميس حملاتها التوعوية لنظافة المتنزهات البرية من خلال حملة المليون السادسة التي تحمل شعار "برّ بلا نفايات"، وذلك بتنفيذ رحلات برية متتالية كل يوم خميس لمدة أسبوعين على فترتين، صباحية ومسائية في مخيمات مجهزة أعدت خصيصاً لهذه الحملة.

ويشارك في الحملة طلاب المدارس وأشبال الكشافة ومرور الرياض والشرطة والهلال الأحمر والدفاع المدني وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية والمؤسسات الخاصة وعدد من الموطنين والمقيمين المتنزهين. بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض".

ويدشن الحملة كبار المسؤولين بأمانة منطقة الرياض، حيث تغطي مواقع مهمة في منطقة الثمامة وعدداً آخر من مواقع التنزه البرية الواقعة قرب شعيب الواشلة على مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع.

وتحظى هذه الحملة البرية بدعم مباشر من أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل من أجل تقديم رسالة توعوية لكافة سكان العاصمة بأهمية المحافظة على كافة أماكن التنزه البرية.

وتركز الحملة من خلال مشاركة جميع الطلاب والجهات الحكومية والخاصة على جمع النفايات المتناثرة في مواقع التنزه المحددة.



إضافة إلى توزيع مواد التوعية وأكياس النفايات الكبيرة والصغيرة على المخيمات والمتنزهين وتقديم عروض للطيران الشراعي تحمل شعارات توعوية للحملة إضافة إلى عروض مسرحية للطفل تختص بتوعيتهم بالمحافظة على النظافة.