وزير الزراعة: سنواجه أسراب "الجراد" بالطائرات

أكد وزير الزراعة، الدكتور فهد بالغنيم، أن وزارته تعاقدت مع شركة متخصصة تستخدم الطائرات لمكافحة الجراد من خلال رش المبيدات الحشرية.

جاء رد الوزير بالغنيم على ما يثار من اقتراب موسم هجرة الجراد الإفريقي مروراً بعدد من الدول منها المملكة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مراقبة تحركات أسراب الجراد ودخولها إلى الأراضي السعودية، بحسب ما ذكرت "الوطن".



يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عالمية مختصة في متابعة حركة الحشرات والجراد، عن رصد أسراب من الجراد في طريقها إلى شمال غرب المملكة.



وكشفت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك عن رصد الجراد في محافظة أملج تم التعامل معه، مؤكدة أن الاستعداد قائم بالتنسيق مع المركز الوطني للأبحاث بجدة.



"الهجرة الربيعية" كما يصطلح على تسميتها لهذه الأسراب الهائلة من الجراد، تؤرق أغلب المزارعين الذين رد مدير عام شؤون الزراعة بتبوك المهندس فايز مفرح العنزي، على هواجسهم، معترفاً برصد حالات من هذه الأسراب، وتم التعامل معها على الفور.



وأكد أن الإدارة تلقت تعميم وزارة الزراعة برفع مستوى الاستعداد لمواجهة هذه الأسراب، منوهاً بأن العمل يتم بالتنسيق المشترك مع المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الحشرات والجراد، الذي يعتبر هو المرصد الرئيس للمملكة.



وأوضح أن المركز مخول بكامل الصلاحيات في مثل هذه الأمور. وبين العنزي أن الإدارة على أهبة الاستعداد من ناحية الفرق الأرضية والمبيدات وكامل التجهيزات.