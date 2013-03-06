وزير العمل السعودي يجتمع مع نظيره الإندونيسي

اجتمع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع معالي وزير العمل والهجرة الإندونيسي مهيمين إسكندر الذي يقوم بزيارة رسمية حالياً للملكة اليوم في جدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل من المسؤولين في الوزارتين لتسريع الوصول إلى اتفاق مشترك حول الاتفاقية الإطارية في مجال العمالة المنزلية.

وقد رحب معالي وزير العمل بالوزير الإندونيسي، مؤكدا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأهمية دعمها وتعزيزها في كافة المجالات.

من جانبه شكر معالي وزير العمل الإندونيسي وزير العمل السعودي على حسن الضيافة، موضحاً أن هناك عوامل مشتركة تربط البلدين الشقيقين.

وأكد احترام إندونيسيا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى حرص إندونيسيا على تدريب العمالة قبل إرسالها إلى المملكة، لتكون على مستوى تطلع أصحاب الأعمال في المملكة.

من جانبه، أكد معالي وزير العمل عادل بن محمد فقيه على أهمية التقيد بما نصت عليه الاتفاقية الإطارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وفوض معاليه بالتوقيع عليها مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية للمملكة.

وفي ذات السياق أكد معاليه أيضاً لمعالي وزير العمل الإندونيسي أهمية أن تخلو أي اتفاقية مستقبلية من أي بند قد يتعارض مع سياسة الدولة، وبخاصة توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

كما أعرب معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه عن شكره لوزارة الخارجية السعودية لجهودها في هذا السياق، مما سهل بإذن الله فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية وتوقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة لها.