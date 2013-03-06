"الهيئة" تمنع الوشم ومساحيق التجميل بصالونات الحلاقة

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعت العديد من الاشتراطات التي يجب توافرها قبل الترخيص للمشاغل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية.



جاء ذلك رداً على ما تم تداوله مؤخراً من أن "الهيئة" لم تعد لها علاقة بالموافقة على ترخيص المشاغل والصالونات، وأن الموافقة تصدر من البلدية فقط. وأكدت المصادر لـ"اليوم"، أن الهيئة تعمل على مراقبة المشاغل النسائية من حيث وضعيتها كمحل يلتزم بالستر وعدم كشف النساء بداخله، والتأكد من هذا الأمر قبل الترخيص للمشغل، إضافة إلى نوع الخدمات المقدمة فيها بحيث لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية، مثل الوشم.



وبالنسبة لصالونات الحلاقة الرجالية، طلبت الهيئة أن تتوافر فيها اشتراطات قبل الترخيص لها بمزاولة تقديم الخدمات للزبائن، ومنها منع بعض الخدمات المقدمة للزبائن، كونها تنافي الشريعة الإسلامية، مثل الوشم والحف ووضع مساحيق التجميل للرجال.



وأشار المصدر إلى أن الهيئة تدرس توظيف الخريجات في التخصصات الشرعية من الجامعات من أجل إنشاء أجهزة نسائية رسمية، ما يحقق ضبط العملية الدعوية النسائية بأسلوب علمي منظم من أجل مراقبة وتفتيش المحلات والمشاغل والتجمعات النسائية للتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية.