3 فائزات بجائزة "القيادية الشابة" في السعودية

أعلن مركز الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أمس، أسماء الفائزات الثلاث في جائزة "القيادية الشابة"، وهن: غادة الغنيم، سارة الحميدان، وسارة السلمان، إذ تمكّن من الحصول على أعلى النسب في المرحلة الأخيرة التي خاضتها 20 مرشحة.



وكشف أمين عام الصندوق حسن الجاسر، وفقاً لما نشرته "الشرق" عن المشاريع التي تمكّنت الفائزات من خلالها الحصول على اللقب، قائلاً إن الطالبة المبتعثة غادة الغنيم استطاعت الحصول على الجائزة عن مشروعها الخاص بالطلبة المبتعثين في أمريكا، الذي يقوم بتسهيل إجراءات الطلبة.



وأضاف كما تمكنت غادة، من إقامة فعاليات لعدد 500 مبتعث، وتميزت أيضاً في تقديم مشروع لوزارة العدل السعودية، حيث تسلم وزير العدل المشروع، وتم قبوله لتطبيقه ضمن خطته لتطوير القضاء، التي تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله.

وأما الفائزة سارة الحميدان، فهي مؤسسة مشروع "أصدقاء القراءة"، على مستوى الوطن العربي 50 ألف متابع، ولديها مبادرة متخصصة في الحث على القراءة. والفائزة سارة السلمان، فأسست مشروع (إعداد القيادات) ومشروع (يلا بنات الرياض)، واستطاعت تخريج أكثر من ستين قيادية، كما عملت على قيادة مشروع متخصص في الحاسب الآلي في الجامعات، وافتتحت مركزاً تابعاً لشركة عالمية.

وأضاف أن الجائزة في نسختها الثالثة تضمنت آليات عدة صدر بها دليل خاص، ويمكن للمهتمين بهذا الشأن متابعته، علماً أنه تم تحديد شروط للالتحاق بها إذ يعتمد الترشيح على الإنجاز وليس على أهمية المنصب، وعلى المساهمة الفردية وليس على نوع المؤسسة.



وأبان أن من قام على تحكيم الجائزة لجنة متخصصة من عدة قطاعات، بعضها من المجتمع المدني، ومتخصصون في مجال القيادة ومجال الأعمال.



وأكد أن المشاريع التي لم تحظَ بالفوز، كانت على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز، ومن بينها مشروع المرشحة أماني العجلان، وهي أول سعودية تقوم بالإشراف على موقع وزارة الخارجية السعودية، حيث تسلمت تلك المهام اعتباراً من هذا العام، وتوجد مشاريع أخرى متنوعة تقوم على العمل الإنساني وتسعى إلى تطوير المجتمع بما يعم الفائدة على الجميع.



ومن جانبها اعتبرت نائبة الأمين العام هناء الزهير، أن فوز الثلاث قياديات ما هو إلا تأكيد على دور المرأة السعودية في نشر ثقافة القيادة، والتأكيد على دعمها في المجالات كافة.



وأشارت إلى أن مشاريع ومبادرات الفتيات كانت متنوعة ومتميزة ما ضاعف من فرصة المنافسة فيما بينهن



ونوّهت إلى أن المبادرات المتميزة التي لم يحالفها الحظ ستؤخذ في عين الاعتبار، وسيتم التواصل مع صاحباتها للاستفادة من خبراتهن في مركز الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة.

إلى ذلك قالت المديرة التنفيذية للصندوق أفنان البابطين، إنه سيتم تكريم الفائزات ومنحهن قلادة القيادية الشابة، من قبل الأمير محمد بن فهد، لما قدمنه من منجزات انطبقت مع معايير وآليات الجائزة.

