فزاعة السعوديين

يبدو أنَّنا أصبحنا من محترفي صناعة الإشاعة، خاصة أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت إبداعاتنا في ذلك؛ فالأسابيع الماضية كانت مسرحاً للإثارة أسدلنا ستاره بخبر وفاة رهام حكمي ضحية نقل الدم الملوث بفيروس الإيدز الذي نفاه والدها، مروراً بمها العتيبي التي أبكت الوطن وتَذَارَفَ كثيرون متعاطفين مع حالتها الإنسانية، خاصة أن البعض أكد روايتها بعد أن حلف الأيمان الغلاظ أنه يعرف أسرتها ومعاناتها ليصل الحال إلى نشر أرقام حسابات للتبرع لها، ليتضح فيما بعدُ أنها ليست بمها، وأن تلك التي ادَّعَت الفقر والجوع امرأة متزوجة وتسكن في منزل أخيها المكوَّنِ من ثلاثة أدوار، و ولدها الآخر مبتعث.

أمَّا الإشاعة الثالثة التي أصبحت فزَّاعةً للسعوديين هي قصة (الإخوة) الإثيوبيين، ذلك الشعب الذي يُعدُّ من أقدم الشعوب تحضراً على وجه الأرض، ويمثل المسلمون 30% من إجمالي عدد سكانه البالغ 82.8 مليون نسمة، الذي نكنُّ لأرضه العرفان باحتضانه أولَ المضطهدين المسلمين عندما أمر نبي الإسلام أصحابه بالهجرة إلى (الحبشة) مؤكداً لهم أنَّ بها ملكاً لا يُظلَم عنده أحد، تلك الإشاعة – وإن صَاحبها شيء من الحقيقة كشفت سوءة الإعلام الإلكتروني وعدم رزانته وحنكته في نقل الأخبار التي ألَّبَت المجتمعَ على تلك الجنسية وأظهرت الجانب الأسود داخلنا بانتهاكنا لحقوق الإنسان وكرامته، وتجاهلنا للسلطة السياسية والأمنية.

إنَّ المشكلة الحقيقية لا تكمنُ في (الإخوة) الذين يخاطرون بأرواحهم عبر قوارب صيد بلاستيكية لا تصمد أمام الأمواج البحرية للهجرة إلى السعودية من خلال اليمن، إضافةً إلى مواجهتهم مخاطر وانتهاكات خلال سفرهم حيث يقعون فريسة عصابات تهريب البشر، وذلك للهروب من حياتهم القاسية والجوع وندرة فرص العمل في بلادهم وانتهاكات أخرى يواجهها المهاجرون الفارُّونَ من جحيم الفقر كالتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من عصابات التهريب، كما أوضح ذلك تقرير بثته (الجزيرة – نت).

وليست المشكلة أيضاً فيما تناقلته وسائل الإعلام – غير المسؤولة- وتضخيمها لتلك الظاهرة التي ألفناها من عشرات السنين، وشاركنا في وجودها من خلال الاستعانة بكل مخالف في أعمال الرعي والزراعة والبناء لزهد رواتبهم، وهرباً من رسوم مكاتب العمل، بل ساهمنا لمساعدتهم في تنقالاتهم من مدينة إلى أخرى مستغلين حاجتهم ومعرفتنا بشعابنا وبطاقات عوائلنا.

وليست المشكلة كذلك في أولئك المؤجِّجِينَ والساكتين، كما قال أحدهم وهو للأسف مستشار قضائي ونفسي في الخليج والشرق الأوسط كما يصف نفسه: إنَّ مَن يقومون بتهريب وتسهيل نقل الإثيوبيين المخالفين هم السعوديون المجنَّسون؛ ليظهر بذلك عنصريته المقيتة، متناسياً – وهو من يُنتَظَر منه الحكم بعد مشاهدته للأدلة والبراهين – أنَّ المواطنة الحقة وتعليم ديننا الإسلامي لا تفرق بين مُتجنِّسٍ وآخر، كما كان في عهد رسولنا عندما قال عن بلال وهو الحبشي (إثيوبي): إني دخلتُ الجنة، فسمعت خشفةً بين يديَّ، فقلتُ: يا جبريلُ ما هذه الخشفة؟ قال: بلال يمشي أمامَك!.

أو كما فعل آخرون من خلال ربطهم تسلل (الإخوة) الإثيوبيين بتورط إيران التي أصبحت التوصيف الجاهز والدائم لسبب مشاكلنا التي عادةً ما نكون نحن سبباً في تفاقمها، أو استغلال البعض بمزج تلك القضية بذي السويقتين الذي تنبأ بهدمه للكعبة آخر الزمان!

نعم، ليست تلك هي المشكلات الحقيقية فما هي إلا تداعيات، المشكلة الحقيقية هي في الجهات الرقابية التي جعلت هؤلاء يتحدثون بعنصرية ويؤججون الرأي العام بجهل.

المشكلة في وزارة التعليم بشقيه (العام والعالي) الذي فشل في إيجاد جيل قادر على التمييز والتحليل واتخاذ الرأي الصائب وفي الجهات المختصة في إعلامنا وإغفال دورها ومساهمتها في نشر الأمن المجتمعي والتوعوي.

إنَّ ظاهرة التسلل ومخالفة أنظمة الإقامة ليست مشكلة الإثيوبيين الذين أظهرهم الإعلام كوجه آخر للشيطان فقط، بل عديد من الجنسيات التي اعتادت الدخول إلى المملكة من منافذها المختلفة، وهنا تقع المسؤولية على وزارة الداخلية المطالبة بإيضاح موقفها في الحد من تلك الظاهرة التي ملأت مدننا، ليست الحدودية فقط ، بل امتدت حتى في تلك المدن التي تبعد بآلاف الأميال عن الحدود، هذه الوزارة التي سعدنا أن يكون رجلٌ كـ «محمد بن نايف» على رأسها، عليها الآن أن تعلن خطواتها للقضاء على تلك المخاطر الأمنية التي عادةً ما يكون ضحيتها المواطن والمقيم.

وفي الوقت ذاته، نحن بحاجة أيضاً إلى أن تقوم جمعية وهيئة حقوق الإنسان التي أُصيبت بالخرس في تعاملها مع هذه القضية الإنسانية بسنِّ قانون لحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين واحتوائهم، ودراسة أساليب التعامل المستقبلية للحد من تجاوزات انتهاك حقوق الإنسان، أيًّا كان، كما حدث مع (الإخوة) الإثيوبيين الذين مُثِّلَ بهم كزنوج حقبة الحرب العنصرية الأمريكية، والرفع بها إلى الجهات التشريعية لاعتمادها احتراماً منَّا لكرامة الآخر وتقديم النموذج الإسلامي الحقيقي للعالم الذي يجب أن تكون عليه أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.

*نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية