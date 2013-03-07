هيئة الرقابة والتحقيق تضبط موظفات مُرتشيات بالقطاع الحكومي

ضبطت هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية حالات رشوة بين موظفات القطاعات الحكوميـــة، وفق ما كشـفته رئيسة القسم النسائي في الهيئة فوزية العيسى.

وأوضحـــت أن غالبية المخالفات المضبوطة في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأكدت أن الرقابة تشمل جميع موظفي الإدارات الحكومية من دون استثناءات، والتحقيقات تشمل الموظفين كافة من دون تمييز.

لكنها قالت إن العسكريين والقضاة لهم إدارة خاصة للرقابة عليهم وتطبيق الجزاء في حقهم. ونفت أن يكون هناك موظفون "سريون" من الهيئة، مشيرة بالقول: "نرسل موظفين للتحري في حال احتاج الأمر ذلك".

وأوضحت أن طبيعة عملهن لا تختلف عن قسم الرجال، فكل منا لديه قضايا تتم متابعتها، وعن علاقتهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أوضحت أنها تكاملية، إذ يتم بحث القضايا من دون تحويل من أحد الطرفين إلى الآخر، مشيرة إلى أن هناك شكاوى "كيدية" كثيرة ترد إلى الهيئة، ويتم التعامل معها بطرق نظامية.