وفاة مواطن سعودي أصيب بفيروس كورونا

‏أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حالة وفاة جديدة أصيبت بفيروس كورونا لمواطن في منطقة القصيم، حيث تم الاشتباه بالحالة وأخذت منه عينة وعند فحصها بالمختبرات المركزية بالسعودية جاءت النتيجة إيجابية ومطابقة لمختبرات أوربية لفيروس كورونا الجديد.

وصرحت وزارة الصحة في بيانها "بأنها قامت بكل الإجراءات الاحترازية حسب الموجهات العلمية المحلية والعالمية للمخالطين بأخذ عينات منهم لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات بينهم حيث تعد هذه الحالة هي الحالة رقم (14) عالمياً ورقم (7) محلياً".

وبينت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي في إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة في التعامل مع جميع وسائل الإعلام ورغبة منها في إطلاع المواطنين والمقيمين على ما يستجد من معلومات صحية أو وبائية للأمراض المعدية التي قد تشكل قلقاً في المجتمع.

وأبانت الوزارة أنها تقوم بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي حالة تستجد وذلك حسب نظام اللوائح الصحية الدولية 2005 والمملكة ملتزمة بذلك.

وأشار البيان في هذا السياق إلى أن اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية التي تضم في عضويتها نخبة من الاستشاريين والمختصين من جميع القطاعات الصحية الحكومية أكدت أن فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، حيث تمثل 15% من فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الإنسان وهو يعد نمطاً جديداً ويمكن انتقاله من شخص لآخر في حالات نادرة ومحدودة لذا فهو لا يشكل قلقاً للصحة العمومية.

يذكر أن آخر حالة وفاة بسبب فيروس كورونا قد أعلنتها وزارة الصحة كانت في العاشر من أبريل/نيسان الماضي وهي لسيدة مسنة.



