128 متخصصاً يشاركون في المؤتمر السعودي العالمي لزراعة الأعضاء

ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء المؤتمر السعودي العالمي حول زراعة الأعضاء بمشاركة 128 متحدثاً عالمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والريادة في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر أهم المواضيع المستجدة في مجال زراعة الأعضاء المختلفة للأطفال والكبار.

وتقدر كلفة عمليات زراعة الاعضاء للكبار والصغار في السعودية نحو 482 مليون ريال بعد أن كانت تكلفة إجراء هذه العمليات في الخارج تقارب المليار ريال.

وأجريت 60 عملية زراعة أعضاء أجريت خلال العام الماضي، بنسبة زادت على 48% قبل ثماني أعوام توزّعت بين زراعة الكبد والقلب والعظام وأعضاء أخرى كانت نسبة نجاحها مماثلة للمراكز العالمية.

قد يكون حلمٌ تحقق لكثيرين من المرضى بعد معاناة بعضهم من الأعضاء الصناعية التي بلغت نسبة من يقومون بتركيبها نحو 40%، واستطاع مستشفى الملك فيصل التخصصي تعويضها.