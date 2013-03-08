الداخلية السعودية: الإفراج عن 100 معتقل من معتصمي بريدة

كشف اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحافي، أن عدد الموقوفين الأمنيين يبلغ 2772 موقوفاً، من بينهم 2221 سعودياً. كما تم إيقاف 55 شخصاً على خلفية أحداث بريدة، ومن بينهم مقيم مصري.

وأضاف اللواء التركي أن الداخلية السعودية أطلقت سراح 3500 موقوف خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعلن التركي أن السلطات أطلقت سراح 100 معتقل من معتصمي بريدة، ليبقى 55 آخرون في سجون المباحث، بينهم 19 امرأة.

كما أكد التركي أن الداخلية السعودية لن تسمح لرجال الأمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي، وأن وزارة الداخلية ستبحث إمكانية إعلان أسماء الموقوفين أمنياً مع الجهات العدلية، وإنهاء ملف الموقوفين بقضايا الإرهاب.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على معتصمين ومعتصمات أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء في مدينة بريدة شمال السعودية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الموقوفين دون محاكمة.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية السعودية أن موضوع الموقوفين يحظى باهتمام خاص من ولاة الأمر في المملكة، حيث إنهم أطلقوا سراح أكثر من 1500 معتقل، ليحاكموا وهم خارج السجون بعد أن اعتبرت السلطات أنهم لا يشكلون خطراً على المجتمع.