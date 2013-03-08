الرياض لجاكرتا: استقلالية "القضاء" بالمملكة.. خط أحمر

رفضت السعودية، ممثلة في وزير العمل عادل فقيه، مسودة اتفاقية قدمتها وزارة العمل والهجرة الإندونيسية لعودة عمالتها إلى البـلاد، بسبب تضمنها رغبة جاكرتا التدخل في قضايا عمالتها لدى المحاكم بالمملكة.



وأبلغ فقيه، وفق ما نسبته صحيفة "الوطن" السعودية لمصادر مطلعة، نظيره الإندونيسي مهيمين إسكندر، في جدة، أول من أمس، تشديد المملكة على عدم قبول كل ما يمس استقلالية القضاء.



وأضافـت المصادر أن الوزيـرين اتفقا على المحافظة على خصوصية الأسـر السعودية، والتأمـين، وسقف الرواتب، وساعات العمل.



كما اشترط فقيه أن تتضمن المسودة إلزام الجانب الإندونيسي بتدريب العمالة قبل قدومها، تحت إشراف استشاري تدريب عالمي تم التعاقد معه، للإشراف على تدريب العمالة في 7 دول.



وأوضحت المصادر أن جاكرتا طلبت السماح بتصدير الممرضين إلى مستشفيات المملكة، وأن الجانب السعودي رحب بذلك مشترطاً التدريب، كاشفة أن عدد عمالة إندونيسيا في المملكة حالياً بلغ نصف مليون عامل وعاملة.