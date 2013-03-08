ضبط عامل باكستاني يفحِّط في طريق رئيسي بالقطيف

ضبطت دوريات المرور في محافظة القطيف السعودية، أمس الأول، مقيماً آسيوياً من باكستان، يمارس مخالفة التفحيط، بالسيارة التي يقودها على امتداد شارع القدس الرئيسي في القطيف.



ويعمل المقيم البالغ من العمر 37 عاماً، حدّاداً في تسليح المباني، وفق ما نسبته صحيفة "الشرق" السعودية لمصدر من مرور المنطقة، وتم ضبط المخالف وإيقافه وحجز السيارة، وعرضه على لجنة الفصل في المخالفات المرورية، التي أصدرت بحقه قراراً يقضي بإيقافه لمدة خمسة أيام.



وإلى ذلك، بدأ مرور محافظة القطيف بشن حملة على المفحطين، خاصة الذين يمارسون مخالفة التفحيط على التقاطعات والطرق الرئيسة، عقب شكاوى تقدم بها مواطنون من معاودة المفحطين التجمع في الطرق الرئيسة، وتمكنت الدوريات السرية من ضبط عدد من السيارات التي تمارس التفحيط وتعرفت على هوية عدد ممن يستعرضون على الطرق بمركبات متهالكة أعدت لهذا الغرض، ويتسببون في إرباك الحركة المرورية وتعريض حياة المواطنين للخطر.