"الصحة" تدشن برنامج دبلوم علم الوبائيات مع جامعة ليفربول

دشن وكيل وزارة الصحة السعودية للصحة العامة، الدكتور زياد بن أحمد ميمش، أمس الأول، نيابة عن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، برنامج دبلوم علم الوبائيات، الذي تنفّذه الوزارة بالتعاون مع جامعة ليفربول البريطانية، ويستمر ثلاثة أشهر.

وأوضح الدكتور ميمش في تصريح صحافي، أن هذا الحدث الذي يقام لأول مرة بالمملكة، يأتي ضمن اتفاقية الشراكة التي وقعتها الوزارة مع جامعة ليفربول "كلية الطب المداري", التي تهدف إلى تطوير برامج الأمراض المعدية ونواقل المرض.

وبين الدكتور ميمش أن الدبلوم ينفذه أكاديميون ومحاضرون من جامعة ليفربول، ويخضع لقوانين الجامعة ومنهجها، ويعطى المتخرج شهادة دبلوم من الجامعة لتكون حافزاً له لإكمال أبحاثه العلمية ضمن خطة عمل تنفذها وكالة الصحة العامة وتستهدف الشباب السعودي الطموح العامل في مجال الأمراض المعدية ونواقل المرض.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة منظمة للدورة تضم نخبة من المختصين لاختيار المرشحين للدبلوم من المميزين بجميع مناطق المملكة, وبمشاركة مرشحين من وزارة الزراعة.

يذكر أن اتفاقية تعاون وزارة الصحة مع جامعة ليفربول تهدف إلى التعاون لتطوير المركز الوطني لنواقل المرض في جازان, وهو المركز المتخصص بمكافحة أمراض المناطق المدارية بالمملكة، في حين ستتكفل جامعة ليفربول بدعم وزارة الصحة ببرامج تدريبية للكوادر الصحية الوطنية، وتأهيلها بشهادات ماجستير ودكتوراه في مجال الأمراض المنقولة بالنواقل المختلفة.

وتضم كلية الطب في جامعة ليفربول، علماء وخبراء متميزين في مختلف فروع الصحة العامة، خاصة تلك التي تعنى بالأمراض المنقولة بالنواقل، وتعد الأولى في هذا المجال على المستوى العالمي.