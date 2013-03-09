الخدمة المدنية تدعو 189 مواطنة لمطابقة بياناتهن

دعت وزارة الخدمة المدنية 189 مواطنة يمثلن الدفعة السابعة والثامنة ممن سبق لهن أن تقدمن لوظائف المفاضلة التعليمية النسوية والبالغ عددها 4603 وظائف بالمستوى الخامس من لائحة الوظائف التعليمية المعلن عنها في 13/2/1434، لمطابقة بياناتهن بما تم تسجيله على موقع وزارة الخدمة المدنية على الإنترنت (برنامج جدارة).

وأكدت الوزارة أن على المتقدمات مراجعة أقرب فرع من فروع الوزارة أو مكاتبها (النسوية) اعتباراً من يوم الاثنين 11-3-2013 وحتى نهاية دوام الأربعاء 13-3-2013.

وشددت الوزارة على أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أسماؤهن بناء على ما تم تسجيله من قبلهن على موقع الوزارة مع أصول الوثائق الرسمية، وأن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعني العدول عن الرغبة في التوظيف.

كما طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن اصطحاب الوثائق التالية عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة (النسوية) للمطابقة وهي نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل إن وجدت، أو سجل الأسرة المضافة به الخريجة مع نسخة منه، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وقرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة.

كما يجب احضار أصل وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخة منها، حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوية وأصل وثيقة دبلوم التربية الخاصة مع نسخة منها للمتقدمات لوظائف التربية الخاصة.

ويمكن التعرف على الأسماء عبر الدخول على موقع وزارة الخدمة الإجتماعية على الإنترنت.



